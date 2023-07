Wachstum in SAPs Cloud-Geschäft enttäuscht die Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schleppendes Wachstum im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft und niedrigere Jahresziele der Walldorfer haben den Anlegern von SAP am Freitag gar nicht geschmeckt. Die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller sackten mit 119,34 Euro auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai ab, leicht unter ihre 100-Tage-Linie. Sie gilt als Barometer für den längerfristigen Trend. Hier fanden sich dann wieder erste Käufer, die den SAP-Aktien zurück über die für das Chartbild wichtige Marke von 120 Euro verhalfen. Es blieb jedoch ein Minus von rund 4,5 Prozent.

Auch Experten übten in ersten Reaktion durchaus Kritik an den Resultaten von SAP. Gleichwohl sparten sie auch nicht an Lob und sehen ihre langfristigen Anlagestorys immer noch intakt. Die verfehlten Erwartungen im Cloudbereich seien direkte Folge unter Druck stehender Investitionen der Firmen im IT-Bereich, erklärte Nay Soe Naing von Berenberg. Dies sei kurzfristig belastend für die Aktien, biete wohl aber eine gute Einstiegschance in den längeren Cloud-Wandel. Der Experte erinnerte an jüngste Investitionen in Start-ups im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), denen er einigen Rückenwind zutraut.

Auch Toby Ogg von JPMorgan erwartet keine Gefahr für die allenfalls kurzfristig etwas behinderte Wachstumsstory. Er sieht den wieder gestiegenen Zuspruch im klassischen Softwaregeschäft S4 Hana sogar als Bonus, der mittelfristig den Ausschlag für eine gute Umsatzentwicklung geben könnte. Ogg hebt ebenfalls den KI-Bereich als langfristigen Kick heraus.

Mohammed Moawalla von Goldman Sachs erinnerte seine Leser daran, dass die meisten Bereiche die ambitionierten Erwartungen ja mindestens erfüllt hätten - außer eben der Cloud./ag/men/ngu

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 120,8EUR gehandelt.