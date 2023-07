Gebrauchtimmobilien seit dem Zinsschock um ein Fünftel günstiger / Vor allem bei älteren Eigenheimen muss die Modernisierung eingepreist werden (FOTO)

Münster (ots) - Vom Bauernhof bis zum Bungalow: Dank Niedrigstzinsen und starker

Nachfrage haben sich Wohnimmobilien trotz hoher Preise in den letzten Jahren

quasi von allein verkauft. Die Folge: der Makleranteil an den Vermittlungen sank

auf zeitweise nahe 40 Prozent. Das hat sich binnen weniger Monate gedreht: Nach

Einschätzung von Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien NordWest,

setzen jetzt wieder bis zu zwei Drittel der Verkäufer auf Profi-Unterstützung.

Deren Aufgabe ist es derzeit vor allem, die Altbesitzer von zu hohen

Preisvorstellungen herunterzuholen.



Offensichtlich mit Erfolg: Eine von der LBSi NW vermittelte gebrauchte Immobilie

kostete nach Notarvertrag im Juni 2023 durchschnittlich 277.000 Euro, ein Minus

von knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ein Hauptgrund: Gerade bei

älteren Objekten müssen Interessenten zwingend die erforderliche Modernisierung

mit einplanen, um die Energiekosten auch in Zukunft im Griff zu behalten. Zumal

zunehmend Eigenheime der 70er und 80er Jahre auf den Markt kommen. Entsprechend

haben fast die Hälfte der Gebrauchtimmobilien im aktuellen Bestand der LBSi eine

Energieeffizienzklasse von maximal "F", müssen also kurzfristig energetisch

saniert werden. Ein weiteres Drittel entspricht Stufe "D" oder "E", hier besteht

zumindest mittelfristig Handlungsbedarf.