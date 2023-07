Erneute Enttäuschung belastet Sartorius - Stedim-Aktie gefragt

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein überraschend schwacher Quartalsbericht hat am Freitag die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius belastet. Dabei war nach den im Juni gesenkten Jahreszielen bereits mit mauen Zahlen gerechnet worden, wie Analysten hervorhoben. Die Papiere der in Paris notierten Tochter Stedim Biotech hingegen starteten mit deutlichen Kursgewinnen, von denen sie allerdings im Handelsverlauf einen Teil wieder einbüßten. Das Plus wurde vor allem darauf zurückgeführt, dass die kürzlich abgeschlossene Übernahme des französischen Unternehmens Polyplus durch Stedim allem Anschein nach keine Kapitalerhöhung nach sich ziehen wird.

Zur Mittagszeit verloren die Sartorius-Papiere ein Prozent auf 321,70 Euro, nachdem sie zwischendurch einen Erholungskurs eingeschlagen und bis auf 328,20 Euro gestiegen waren. Die Anteile des Technologieanbieters für die biopharmazeutische Industrie gewannen an der Euronext zugleich 3,0 Prozent auf 244,50 Euro. Die Sartorius- und auch die Stedim-Papiere mühen sich derzeit allerdings beide an ihrer gleitenden 50-Tage-Linie ab, die charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend signalisiert.