High Tide reicht vorläufigen Basisprospekt als Ersatz für den abgelaufenen Basisprospekt ein

CALGARY, AB, 21. Juli 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Ersatz für seinen vorherigen Basisprospekt, der am 22. Mai 2023 ablief, einen vorläufigen Basisprospekt in Kurzform (der „Prospekt“) eingereicht hat, der dem Unternehmen die nötige Flexibilität bietet, um bei Bedarf Finanzierungschancen und günstige Marktbedingungen während eines Zeitraums von 25 Monaten, in dem der finalisierte Prospekt Gültigkeit hat, wahrnehmen zu können (der „Gültigkeitszeitraum“).

Der Prospekt wurde in sämtlichen kanadischen Provinzen und Territorien aufgelegt. Sobald der Prospekt endgültig und wirksam ist, wird das Unternehmen in der Lage sein, von Zeit zu Zeit Stammaktien, Warrants, Einheiten, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, wandelbare Wertpapiere oder eine beliebige Kombination dieser Wertpapiere (zusammen die „Wertpapiere“) im Wert von insgesamt bis zu 100.000.000 C$ (oder dem entsprechenden Gegenwert) in einer oder mehreren Transaktionen während des Gültigkeitszeitraums anzubieten, auszugeben und zu verkaufen.

Das Unternehmen hat bei der United States of America Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auch eine entsprechende Registrierungserklärung (Registration Statement) für die Wertpapiere im Rahmen des U.S. Canada Multijurisdictional Disclosure System eingereicht.

Das Unternehmen kann den Prospekt auch in Verbindung mit einem ‚Vertrieb‘ zum bestmöglichen Marktkurs („at the market“) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen verwenden, was den Verkauf von Wertpapieren im Namen des Unternehmens über die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) (oder über andere bestehende Handelsmärkte) erlauben würde, wie im geltenden Prospektnachtrag näher beschrieben. Eine Vereinbarung über einen solchen Vertrieb wurde bislang nicht getroffen.

Das Unternehmen kann den Nettoerlös aus dem Verkauf von Wertpapieren für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalprojekte, interne Expansionsaktivitäten oder für den Erwerb anderer Geschäfte, Vermögenswerte oder Wertpapiere durch das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften verwenden.