DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30 auf 29 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwei Standbeine des Telekom-Konzerns entwickelten sich gut, das dritte zumindest nicht schlecht, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Geschäfte außerhalb der USA sei überfällig und noch nicht am Ende. T-Mobile US jedoch werde nur noch auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern gehandelt - auch wegen der Befürchtung, Amazon könnte in den Markt drängen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 06:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 19,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m