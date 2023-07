München (ots) -



- Interhyp-Index: Preise stabilisieren sich, Markt findet weiter neue Balance

- Solide Strukturen: Anfangstilgungen pendeln sich bei stabilen 2,4 Prozent ein,

Zinsbindungen bleiben hoch und liegen bei 13,6 Jahren

- Verkäuferinnen und Verkäufer passen sich zunehmend neuer Realität am Markt an



Nach einem turbulenten Jahr 2022 findet der Immobilienmarkt weiter ein neues

Gleichgewicht - jedoch mit regionalen Unterschieden. Das zeigt die Auswertung

des Interhyp-Immobilienpreis-Index für das zweite Quartal 2023. Besonders

Bestandsimmobilien können für Kundinnen und Kunden derzeit interessant sein -

wenn sie bestimmte Punkte beachten.





"Trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen haben sich Angebot undNachfrage im zweiten Quartal 2023 weiter aufeinander zubewegt. Diedurchschnittlichen Kaufpreise haben gegenüber dem Vorquartal nochmals leichtnachgegeben. Verkäuferinnen und Verkäufer passen ihre Erwartungen an die neueRealität an. Das lockt wieder mehr Kaufwillige an, die trotz höherer Zinsen aufdem neuen Preisniveau durchaus in Wohneigentum investieren möchten", sagt JörgUtecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Der Traum vom Wohneigentumist nicht vorbei, der Weg dahin hat sich nur verändert."Wie aus der Auswertung von Interhyp hervorgeht, lag der durchschnittliche Preisfür eine finanzierte Immobilie zum Bau oder Kauf inklusive Nebenkosten inDeutschland im zweiten Quartal mit 457.000 Euro knapp 80.000 Euro (-14,6Prozent) unter dem Wert im Vorjahreszeitraum (Q2 2022: 535.000 Euro). Insgesamthat die Dynamik beim Preisrückgang im ersten Halbjahr jedoch abgenommen. "ImGesamtjahr 2022 sind die Durchschnittspreise um 7,5 Prozent (entspricht 38.000Euro) gesunken. Im ersten Halbjahr 2023 nur noch um 3,2 Prozent (15.000 Euro)",so Utecht.Auch im Interhyp-Immobilienpreis-Index ist zu sehen, dass sich die Preisezunehmend stabilisieren. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 blieben dieImmobilienpreise in Deutschland im zweiten Quartal 2023 nahezu unverändert (+0,1Prozent). Den grundlegenden Stabilisierungstrend belegen die Index-Werte auchfür die großen deutschen Ballungszentren wie Berlin (-0,2 Prozent) und Köln(-0,4 Prozent) sowie Frankfurt (-0,7 Prozent) oder Stuttgart (-0,7).Gleichzeitig gibt es durchaus regionale Unterschiede, in München (-1,8 Prozent)ist weiterhin ein leichter Abwärtstrend zu beobachten, in Leipzig (+1,3 Prozent)dagegen steigen die Preise seit Beginn des Jahres wieder.Bei Bestandsimmobilien gilt: Preise verhandelnDer Interhyp-Index zeigt zudem, dass sich auch die Preise bei älteren Objekten(Baujahr vor 1990) stabilisieren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben die