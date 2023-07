Deutscher Videokonferenzanbieter alfaview reicht Beschwerde bei EU-Kommission gegen Microsoft wegen Missbrauchs von Marktmacht ein (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Karlsruhe (ots) - Das Karlsruher Unternehmen alfaview hat heute bei derEuropäischen Kommission eine formelle Beschwerde gegen das US-UnternehmenMicrosoft wegen Missbrauchs von Marktmacht eingereicht. Die Beschwerde richtetsich gegen die Kopplung von "Microsoft Teams" (Videokonferenz- undKollaborations-Tool) mit "Microsoft Office" (Produktivitätssoftware).alfaview bietet eine gleichnamige Software für Videokonferenzen und dieZusammenarbeit in Unternehmen und Institutionen an. Die Software konkurriert mitMicrosoft Teams um geschäftliche Kunden, insbesondere im Bereich Bildung undFortbildung - jedoch nicht auf Basis einer gleichwertigen Wettbewerbssituation:Bereits seit 2017 vertreibt Microsoft seinen Dienst Teams standardmäßig zusammenmit seinem marktbeherrschenden Office Software-Paket (darin enthalten u.a. Word,Excel, Outlook, PowerPoint). Seitdem erhalten nahezu alle Kunden dermeistgenutzten Produktivitätssoftware Office automatisch auch den eigenständigenDienst Teams, ohne hierfür einen separaten Preis zu zahlen oder gefragt zuwerden, ob man das Produkt überhaupt nutzen möchte. Teams erlangt durch diesenkombinierten Vertrieb in einem Produktbündel namens "Microsoft 365" eineneinzigartigen und nicht durch Leistung gerechtfertigten Wettbewerbsvorteil, denKonkurrenten wie alfaview nicht ausgleichen können. Hierdurch wird derWettbewerb auf dem Markt für derartige Kommunikations-Software erheblich undnachhaltig beeinträchtigt, wie sich an der exponentiellen Verbreitung von Teamseindrücklich zeigt. Teams verfügt mittlerweile weltweit über mehr als 300Millionen monatlich aktive Nutzer und hat damit einen Vorsprung, der ohnekartellbehördliche Intervention nicht mehr eingeholt werden kann.alfaview strebt ein förmliches Kartellrechtsverfahren gegen Microsoft an, in demdie Missbräuchlichkeit der Integration von Teams in die Microsoft365-Produktreihe festgestellt und adressiert wird. alfaview stand bereits seitLängerem im Austausch mit der Kommission zu diesem Thema. Anlass für dienunmehrige formale Beschwerde waren die Zusagen, die Microsoft der EuropäischenKommission zur Vermeidung eines formalen Verfahrens unterbreitet hatte und diealfaview als völlig unzureichend ansieht. Mit dem heutigen Schritt möchtealfaview seinen wettbewerblichen Bedenken Nachdruck verleihen und derWettbewerbsbehörde weitere Informationen zukommen lassen, damit diese zeitnahMaßnahmen gegen Microsoft einleiten kann.Hintergrund der BeschwerdeDer Softwaregigant Microsoft beherrscht mit seinem Office-Paket den Markt fürProduktivitätssoftware. Microsoft hat seinen separaten Dienst Teams in Microsoft