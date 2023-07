SAP und Sartorius nach Zahlen im Minus

Auch wenn aktuell nicht viel im Deutschen Aktienindex passiert, vor dem Hintergrund des kleinen Ausverkaufs bei den US-Technologiewerten ist dies durchaus eine positive Entwicklung. Die Zahlen von Tesla und Netflix zogen den Nasdaq-Index gestern nach unten, hinzu kommt die bevorstehende Neugewichtung, die für Nervosität sorgt. Als Alternative steuern die Anleger Unternehmen mit Substanz im Dow Jones und eben auch im DAX an. Der Markt bleibt damit aber auch in seiner Seitwärtsspanne zwischen 16.000 und 16.200 Punkten gefangen, die vor dem Wochenende wohl auch nicht verlassen werden dürfte. In Frankfurt heißt es weiter warten auf neue Impulse.