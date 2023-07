Kryptoböse FTX geht in die Offensive: Milliardenklage gegen Sam Bankman-Fried

Die Kryptowährungsbörse FTX geht in die Offensive und verklagt ihren Gründer und ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried sowie andere ehemalige Führungskräfte auf Schadensersatz in Milliardenhöhe. Eine entsprechende Klage, die auf über eine Milliarde US-Dollar lautet, wurde gestern beim Konkursgericht in Delaware eingereicht, wie unter anderem die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters berichten.

Zum angeklagten Personenkreis zählen neben Bankman-Fried auch Caroline Ellison, die dessen Hedgefonds Alameda Research leitete, sowie Zixiao "Gary" Wang, Ex-Technologiechef von FTX und Nishad Singh, ehemaliger Engineering-Chef der Krypotowährungsbörse.