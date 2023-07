Innovative Kreislauflösungen / Kearney und FFWD starten strategische Partnerschaft mit Circular Valley

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Die globale Unternehmensberatung Kearney und ihr BusinessBuilder FFWD werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft künftig eng mitder Circular Valley® Stiftung und deren Circular Economy Accelerator GmbHzusammenarbeiten. Der Fokus liegt darauf, weltweit zirkuläre Innovationen zufördern. Dabei sollen vor allem Startups, deren Fokus darauf liegt, bestehendeGeschäftsmodelle zu überdenken, neue Geschäftsideen und Technologien für dieKreislaufwirtschaft zu entwickeln, unterstützt werden. Durch die Partnerschaftmit Circular Valley und seinem erweiterten Ökosystem von Innovationsführern bautKearney sein Engagement in diesem Bereich weiter aus.Dr. Marc Lakner, Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich undder Schweiz macht deutlich: "Aufbauend auf Kearneys Tradition in den BereichenTransformation und strategischer Abläufe ermöglicht uns unsere Partnerschaft mitCircular Valley, die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsambitionen unserer Kunden weiterzu unterstützen und gleichzeitig ihr Geschäftswachstum voranzutreiben. Kearneyarbeitet bereits an mehr als 170 Nachhaltigkeitsprojekten pro Jahr mit führendenUnternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, um deren drängendsteProbleme anzugehen: von der ESG-Transformation und dem Erreichen von NetZero bishin zu nachhaltiger und verantwortungsvoller Beschaffung und der Implementierungvon Kreislauflösungen."Michael Römer, Gründer von FFWD - Kearney's Business Builder, ergänzt: "Durchdie Zusammenarbeit mit den Partnern des öffentlichen und privaten Sektors vonCircular Valley wollen wir die Pioniere identifizieren, die die Lösungen für dieKreislaufwirtschaft von morgen entwickeln. Wir werden mit ihnen zusammeninnovative Lösungen validieren und dann bei der schnellen Skalierungunterstützen. Parallel dazu werden wir mit unseren Industriekunden noch engerzusammenarbeiten, um ihre Geschäftsmodelle neu zu denken, dieKreislaufwirtschaft in ihren Kern zu integrieren und die innovativenLösungsansätze aus unserer Circular Valley Partnerschaft anzuwenden. Das Zielist für uns ganz klar: Wir wollen die negativen Trends, die wir weltweitbeobachten, umkehren: Also Emissionen eliminieren und offene Stoffkreisläufeschließen, damit der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wiemöglich in der Wirtschaft erhalten bleibt und somit das Abfallaufkommenminimiert wird."Während Lösungen für die Kreislaufwirtschaft allgemein als Schlüssel zurGestaltung nachhaltiger und widerstandsfähiger Unternehmen anerkannt sind,bleibt es in allen Branchen eine große Herausforderung, die strategischen undoperativen Ambitionen mit der Umsetzung und greifbaren Ergebnissen in Einklang