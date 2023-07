FIREmobil 2023 - Katastrophenschutz zum Anfassen / Pressemitteilung der Neue Messe Fulda GmbH / DFV ist ideeller Partner der Leistungsschau (FOTO)

Berlin/Welzow (ots) - Schauplatz der 1. FIREmobil im September 2023 wird die

Stadt Welzow in der Niederlausitz (Brandenburg) sein. Vom 14. bis 16.09.2023

werden hier Experten aus Praxis, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenkommen, um

Methoden zur Bewältigung von Naturkatastrophen in den Blick zu nehmen. Auf die

Besucher wartet eine Leistungsschau, bei der praktische Übungen und Vorführungen

im Vordergrund stehen.



"Die FIREmobil wird keine Messe im klassischen Sinne sein", sagt

Veranstaltungschef Manfred Hommel. "Wir haben bewusst eine rustikale Kulisse

abseits der Ballungsräume gewählt, weil hier hervorragende Bedingungen gegeben

sind, viele einsatztaktische Maßnahmen vor allem praktisch zu erleben."





Die Bekämpfung von Sturmschäden und Tornados, die Beherrschung der Folgen vonStarkregen und Überschwemmungen oder die erfolgreiche Eindämmung vonverheerenden Vegetations- und Waldbränden sind zentrale Themen, die in Welzowzur Diskussion stehen. Begleitet wird dies zum einen durch eine Fachausstellungmit über 60 Ausstellern, unter anderem Rheinmetall MAN, Daimler Special Truck,Magirus, Rosenbauer und der Bundeswehr. Zum anderen deckt das Fachsymposium"Dynamische Schadenlagen" den theoretischen Teil der FIREmobil ab. NamhaftePraktiker referieren zum Beispiel über ihre Erfahrungen mit Löschmitteln imVegetationsbrand, dynamische Schadenslagen oder Großwaldbrände.Die Übungsszenarien werden sich zu Land, zu Wasser und in der Luft abspielen.Ein angrenzender Wasserlandeplatz macht es möglich, Hubschrauber und Flugzeugerealistisch einzubinden. Um die Demonstrationen unabhängig voneinanderdurchführen zu können, wird das Veranstaltungsgelände in Zonen eingeteilt sein.Zone 1 wird ein über 1.500 Meter langer Offroad-Parcours bilden. Wer es sichzutraut, kann hier als Fahrer (oder Beifahrer) mit geländegängigenEinsatzfahrzeugen durch ein unwegsames Gelände steuern und die Technik hautnahkennenlernen. Die Strecke führt durch ein Waldgebiet mit Gefällstrecken,Schrägen, Senken und Löchern. Geplant sind zwei Schwierigkeitsstufen. Drohnenfilmen die Fahrzeuge im Parcours und übertragen die Aufnahmen auf eineGroßleinwand. Zuschauer können von einer Aussichtsplattform das Geschehenverfolgen.Zone 2 dient als Aktionsfläche für Aussteller. Hier werden Vorführungen undLive-Übungen stattfinden, zum Beispiel der Aufbau einer Base-Camp-Struktur unddie Arbeit von Löschrobotern in der Waldbrandbekämpfung.In Zone 3 werden Löschübungen mit schwerem Gerät stattfinden. Geplant ist dieDemonstration einer Wasserabgabe über lange Strecke mit Brandbekämpfung, dieWasseraufnahme aus der Luft und simulierte Waldbrandbekämpfung. Zu sehen seinwerden Präsentationen sowohl der defensiven Brandbekämpfung mittelsBrandbarriere (zum Beispiel Schlagregner) als auch offensive Brandbekämpfung mitStrahlrohren und Dachwerfern.Zone 4 ist für Flugvorführungen reserviert. Hier sind Abwurfszenarien ausHubschraubern und Löschflugzeugen sowie der Einsatz von Drohnen in derBrandbekämpfung zu sehen."Wir freuen uns, mit der FIREmobil erstmals in Deutschland die Möglichkeit zuschaffen, verschiedene Techniken und Taktiken zur Bekämpfung vonNaturkatastrophen authentisch und anfassbar zentral an einem Ort vorzustellen",sagt Manfred Hommel."Die FIREmobil wird schon jetzt im Vorfeld von Experten hoch gehandelt. Am 15.September 2023 findet im Rahmen der FIREmobil beispielsweise ein Gipfeltreffender Feuerwehrpräsidenten aus mehreren europäischen Ländern statt, um überMöglichkeiten einer intensiveren internationalen Zusammenarbeit bei Wald- undFlächenbränden zu diskutieren", so Hommel. Ideeller Partner der FIREmobil istder Deutsche Feuerwehrverband.Tageskarten für die 1. FIREmobil zum Preis von 20 Euro sind ausschließlichonline unter https://firemobil.ticket.io/ erhältlich. Es wird die Anreise mitdem Pkw empfohlen. Am Veranstaltungsgelände (Zum Verkehrslandeplatz 1, 03119Welzow) stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.https://neue-messe-fulda.de/events/firemobil