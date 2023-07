Deutsche Anleihen treten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Im Mittagshandel stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,04 Prozent auf 133,01 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,47 Prozent.

Kurz vor dem Wochenende werden keine größeren Impulse am deutschen Rentenmarkt erwartet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Zudem sind die Vertreter der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank angehalten, sich vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche nicht mehr öffentlich zu geldpolitischen Themen zu äußern.

Damit haben sich die Kursverluste am Anleihemarkt vom Vortag nicht fortgesetzt. Am Donnerstag hatte die Spekulation auf höhere Leitzinsen in den USA den Renditen am Anleihemarkt Auftrieb gegeben und die Kurse im Gegenzug belastet. Unter anderem hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Aussicht auf höhere US-Zinsen verstärkt./jkr/la/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 133,0EUR gehandelt.