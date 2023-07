MORGAN STANLEY stuft BAYER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die am 8. August anstehenden Zahlen dürften ein schwieriges zweites Quartal für den Agrarchemie- und Pharmakonzern belegen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das vergangene Jahresviertel liege rund sechs Prozent unter der Konsensprognose. Zudem erwarte er eine Senkung der Jahreszielspanne durch das Unternehmen, was die Konsensschätzung um gut drei bis fünf Prozent sinken lassen könnte./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 51,43EUR gehandelt.