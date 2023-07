Invivoscribe gibt FDA-Zulassung des LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay zur Auswahl von Patienten mit FLT3-ITD-positiver AML für die Behandlung mit VANFLYTA bekannt

SAN DIEGO, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Invivoscribe freut sich bekannt zu geben, dass der LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde, um bei der Auswahl von Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD positiver akuter myeloischer Leukämie (AML) zu helfen, die für eine Behandlung mit Daiichi Sankyos VANFLYTA (Quizartinib) in Frage kommen.

Der LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay identifiziert FLT3-ITD-positive AML-Patienten, die mit dieser neu zugelassenen zielgerichteten Therapie behandelt werden können.