JP Morgan startet mit Onlinebank in Deutschland

New York (dts Nachrichtenagentur) - Das US-Geldhaus JP Morgan will mit seiner Onlinebank "Chase" bald auch in Deutschland und anderen EU-Ländern um Privatkunden werben. "Für uns war immer klar, dass wir ‚Chase‘ nicht nur in Großbritannien einführen wollen, sondern auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern", sagte JP-Morgan-Chef Jamie Dimon dem "Handelsblatt".