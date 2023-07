Halbjahresbilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2023 / Erste Jahreshälfte enttäuscht (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Produktion sinkt im Vorjahresvergleich um 10,5 Prozent

- Branchenumsatz geht um 11,5 Prozent zurück

- Prognose 2023: Umsatz -14 Prozent, Produktion -8 Prozent

- Industriestrompreis für Wettbewerbsfähigkeit dringend notwendig

- Offensive 2030: Überbordende Bürokratie verringern, Genehmigungen

beschleunigen



Die Halbjahresbilanz für die chemisch-pharmazeutische Industrie fällt

enttäuschend aus. Die Hoffnungen, dass nach einem milden Winter und deutlich

gesunkenen Gas- und Strompreisen eine Erholung einsetzt, haben sich nicht

erfüllt. Im Gegenteil: "Die Nachfrage nach Chemikalien nimmt ab. Die Zahlen für

das erste Halbjahr sind rot und die Produktionskosten am Standort Deutschland

nicht wettbewerbsfähig", kommentiert Markus Steilemann, Präsident des Verbandes

der Chemischen Industrie, die aktuelle Lage. Der VCI korrigiert seine

Jahresprognose deshalb nach unten.





Die Produktion lag in den ersten sechs Monaten des Jahres10,5 Prozent niedrigerals ein Jahr zuvor. Rechnet man das Pharmageschäft heraus, betrug derProduktionsrückgang sogar 16,5 Prozent. Mit durchschnittlich 77 Prozent warendie Kapazitäten nicht ausgelastet. Die Pharmaproduktion blieb imVorjahresvergleich zwar stabil, aber auch hier zeigen sich bereits deutlicheBremsspuren.Die Grundstoffsparten waren weiterhin zweistellig im Minus. Die Produktionanorganischer Grundstoffe lag rund 26 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.Petrochemikalien (-21 Prozent) und Polymere (-19 Prozent) waren ebenfalls starkim Minus. Während die Produktion konsumnaher Chemikalien sowie von Hygiene undOberflächenschutzmitteln kräftig gedrosselt wurde (-12 Prozent), fiel derRückgang in der Produktion von Fein- und Spezialchemikalien mit -6 Prozentvergleichsweise niedrig aus.Aufträge brechen einDie Auftragseingänge in der chemisch-pharmazeutischen Industrie gingen seit übereinem Jahr nahezu kontinuierlich zurück, die Auftragspolster schmolzen dahin undder Branchenumsatz sank im In- und Ausland kräftig. Mit 114 Milliarden Euroverfehlten die Erlöse der chemisch-pharmazeutischen Industrie im ersten Halbjahrdas Vorjahresniveau um 11,5 Prozent. Der Inlandsumsatz sank um 15,5 Prozent. DasAuslandsgeschäft ging mit -8,5 Prozent ebenfalls kräftig zurück.Mit dem Umsatzrückgang im ersten Halbjahr geht die weiterhin schwierigeErtragslage der Unternehmen einher. Laut einer Mitgliederbefragung melden fastzwei Drittel der Unternehmen Gewinnrückgänge bis hin zu Verlusten. Zu derschlechten Ertragslage hat der hohe Preisdruck beigetragen. Denn trotz anhaltendhoher Produktionskosten kamen die Chemikalien-preise unter Druck. Insgesamt