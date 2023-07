JIUQUAN, China, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Unter dem GCL-Slogan „Grüne Energie zum Leben erwecken" („Bringing Green Power to Life") ist die Zhuque-2 (ZQ-2 Y2), eine mit Methan betriebene Rakete, die von LandSpace in Zusammenarbeit mit GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL", SHE:002506) gebaut wurde, erfolgreich nach ihrem Start um 9.00 Uhr (0100 GMT) vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas in die Umlaufbahn eingetreten.

GCL, ein führender Anbieter von jedweden Dienstleistungen für erneuerbare Energien, ist einer der wichtigsten Partner, die LandSpace beim Bau von Zhuque-2 unterstützen. Damit wird China die erste Nation der Welt sein, die einen Raketenträger ins All schickt, der mit flüssigem Methan angetrieben wird, einem saubereren, billigeren und leistungsstärkeren Treibstoff, der sich ideal für wiederverwendbare Raketen eignet.