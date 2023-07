Neckarsulm (ots) - Passend zu den derzeit hochsommerlichen Temperaturen habendie Tester der Stiftung Warentest marinierte Nackensteaks unter die Lupegenommen. Das Ergebnis: Das Nackensteak Let´s BBQ Mexico Style derKaufland-Eigenmarke K-Purland wurde als Testsieger ausgezeichnet. Diese Qualitätwird auch von den Kaufland-Kunden geschätzt, denn das Steak mit der würzigenPaprika-Marinade ist ein absoluter Klassiker, den die Kunden in jedem Jahrwieder gerne grillen. Das Nackensteak wird in den unternehmenseigenenFleischwerken hergestellt.Neben dem Steak von K-Purland konnte noch ein weiteres Kaufland-Produktüberzeugen: Auch das Nackensteak von K-Bio konnte in dieser Monatsausgabe derStiftung Warentest punkten und wurde mit dem Gesamtergebnis "gut" bewertet.Kaufland Fleischwaren produziert in seinen vier firmeneigenen Fleischwerken inDeutschland (Möckmühl, Heilbad Heiligenstadt, Osterfeld und Heilbronn) dengrößten Teil der bei Kaufland erhältlichen Fleisch- und Wurstwaren.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/5564039OTS: Kaufland