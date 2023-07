Im Grunde genommen könnte Hypoport noch weiter in Richtung 182,00 Euro hochziehen, genau an dieser Stelle trifft das Wertpapier allerdings auf eine ernstzunehmende Hürde, die sicherlich für Abschlagspotenzial sorgen dürfte. Auch liegt nach dem Verlaufstief aus September letzten Jahres noch kein tragfähiger Boden vor, sodass dieser Bereich im Zuge einer Bodenbildungsphase in den nächsten Monaten noch einmal angesteuert werden könnte. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über 182,00 Euro könnte im Anschluss Aufwärtspotenzial an 223,60 und darüber den EMA 200 auf Wochenbasis bei 263,00 Euro entstehen. Auf der Unterseite würde ein Bruch des laufenden Aufwärtstrends und unter der Marke von 151,50 Euro Korrekturpotenzial an 126,70 und darunter sogar 110,20 Euro entfalten.

Hypoport SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: