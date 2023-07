FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag moderat bergab. Negative Impulse lieferten die am Vorabend sehr schwache US-Technologiebörse Nasdaq sowie enttäuschende Quartalsberichte von SAP und Sartorius. Die Anleger sind derzeit eher vorsichtig, denn in der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Top-Ereignisse auf der Agenda. Und die haben das Potenzial, die Börsen kräftig in die eine oder andere Richtung zu schicken.

Der Dax büßte am Nachmittag 0,37 Prozent auf 16 144,20 Punkte ein. Im Wochenverlauf deutet sich ein kleines Plus von 0,2 Prozent an. Der MDax mit den 50 mittelgroßen börsennotierten Unternehmen sank am Freitag um 0,53 Prozent auf 28 082,68 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone stieg hingegen um 0,1 Prozent.