Bundespolizei registriert mehr unerlaubte Einreisen

POTSDAM (dpa-AFX) - An den deutschen Grenzen hat die Bundespolizei im ersten Halbjahr deutlich mehr unerlaubte Einreisen festgestellt als in der gleichen Zeit ein Jahr zuvor. Von Januar bis einschließlich Juni wurden 45 338 unerlaubt eingereiste Menschen registriert, im Vergleich zu 29 174 im ersten Halbjahr 2022. Dies teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Unerlaubt eingereist heißt, die Menschen hatten nicht die nötigen Visa, Aufenthaltstitel oder Ausweispapiere. Meist geht es um Flüchtlinge oder Migranten, die nach der Einreise in Deutschland Schutz suchen. An welchen Grenzen wie viele Menschen festgestellt wurden, geht aus den Angaben nicht hervor.

Zuletzt war über eine wachsende Zahl von Ankünften über die sogenannte Belarus-Route berichtet worden, die über Polen nach Brandenburg und Sachsen führt. Beide Bundesländer hatten im Frühjahr stationäre Grenzkontrollen verlangt, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aber ablehnte. Stattdessen wurden die Kontrollen im Grenzgebiet und die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden verstärkt. Intensivere Kontrollen können dazu führen, dass mehr unerlaubt Eingereiste entdeckt werden./vsr/DP/ngu