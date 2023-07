TUMI UND HIGHSNOBIETY SCHLIESSEN SICH FÜR SERIE MIT INNOVATIVEM CONTENT ZUSAMMEN UND BRINGEN DIE TUMI | McLAREN-KOLLEKTION ZU DREI FORMEL-1-GRAND-PRIX-RENNEN AUF DREI KONTINENTEN

Die von Highsnobiety aufgenommene dreiteilige Serie mit dem Titel „The High Road" erzählt die Geschichte einer Reise in den Supersportwagen von McLaren durch Großbritannien, Singapur und Las Vegas und erweckt drei einzigartige Stories mit unerwarteten Talenten und aufsehenerregenden Bildern zum Leben.

NEW YORK, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI stellte heute „The High Road" vor, eine in Partnerschaft mit Highsnobiety entwickelte Content-Serie, in der die kontinuierliche Zusammenarbeit der Marke mit dem Elite-Motorsportteam und Hersteller von luxuriösen Supersportwagen McLaren hervorgehoben wird. Die dreiteilige Serie dokumentiert mit Video- und Fotoinhalten eine Reise vor dem Hintergrund von drei sehr unterschiedlichen Kulturen und Kontinenten, wobei die Formel-1-Grand-Prix-Rennen in Großbritannien, Singapur und Las Vegas und das Produkt TUMI | McLaren präsentiert werden. An allen drei Orten setzt sich ein kultureller Trendsetter hinter das Lenkrad eines GT oder McLaren Artura, des neuesten leichten Hybrid-Supersportwagens des Unternehmens, fährt durch einzigartige Landschaften, stellt unterwegs lokale Wahrzeichen vor und interagiert auf dem Weg zu den Rennen mit der Community. „The High Road" ermöglicht den Zuschauern einen exklusiven Blick über die Strecke hinaus in die Box und das Fahrerlager der McLaren-F1-Teams.

Die von Highsnobiety im Doku-Stil von Autre Fish produzierten Videos stellen die Technik und das Handwerk der Marke mit frischen, schönen Inhalten vor. In der Serie wird gezeigt, wie internationale Trendsetter Stücke aus der TUMI | McLaren 60th Anniversary Kollektion und den Kernkollektionen auf die Fahrt mitnehmen, wenn sie mit TUMI auf die Reise gehen.

Die Serie wurde heute offiziell direkt im Anschluss an die Rennwoche des Großen Preises von Großbritannien vorgestellt, während die zweite und dritte Folge im Rahmen des Grand Prix von Singapur am 18. Oktober bzw. des Grand Prix von Las Vegas am 20. November vorgestellt werden. In Silverstone dokumentierte Modefotograf Melvin Israel seine Reise durch Großbritannien in einem individuellen Buch mit Darstellungen der Produkte im Postkartenformat. In Singapur wird der Trendsetter den Stadtstaat erkunden und die Serie im Vorfeld des Grand Prix in die lokale Kultur einbetten. In Vegas wird der Kulturscout einen malerischen Roadtrip unternehmen, der die Vielfalt des amerikanischen Südwestens einfängt und die Höhepunkte des Straßenrennens am Samstagabend hervorhebt.