GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius rechnet nach einem unerwartet schwachen ersten Halbjahr in Kürze mit Aufwind. Zum Ende des dritten Quartals dürften die zuletzt stark rückläufigen Aufträge wieder anziehen, sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Freitag während einer Telefonkonferenz. Zwar hatten die Niedersachsen vor rund einem Monat ihre Jahresprognose gesenkt, doch bleiben Sartorius Zukunftsambitionen ungebrochen. Der Konzern setzt weiter auf eine stark wachsende Biopharmabranche und bestätigte erneut seine Mittelfristziele bis 2025. An der Börse drückte jedoch das maue Zahlenwerk auf die Laune der Investoren.

American Express verdient trotz hoher Risikovorsorge mehr - Aktie sackt ab

NEW YORK - Der US-Finanzkonzern American Express hat seinen Gewinn im zweiten Quartal trotz deutlich höherer Rückstellungen für Kreditausfälle gesteigert. Mit knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) lag der Überschuss elf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Kreditkarten-Anbieter am Freitag in New York mitteilte. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten jedoch zunächst mit Kursverlusten quittiert: Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie um rund vier Prozent abwärts.

JPMorgan will mit Onlinebank 'Chase' auch nach Deutschland

DÜSSELDORF - Das größte US-Geldhaus JPMorgan will mit seiner Onlinebank "Chase" auch in Deutschland und anderen EU-Ländern Privatkunden gewinnen. "Für uns war immer klar, dass wir 'Chase' nicht nur in Großbritannien einführen wollen, sondern auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern", sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon dem "Handelsblatt" (Freitag, online). Wann die Bank in welchem Land loslegt, ist laut Dimon jedoch noch nicht endgültig beschlossen. Bisher ist "Chase" nur in Großbritannien aktiv.

Medien: Apple kritisiert neue britische Pläne für Online-Überwachung

LONDON/CUPERTINO - Apple hat nach britischen Plänen zur Überwachung auch bei verschlüsselten Daten bekräftigt, dass der iPhone-Konzern auf keinen Fall "Hintertüren" für Behörden in seine Produkte einbauen würde. Man könne durch das Vorhaben gezwungen sein, Sicherheitsfunktionen von kritischer Bedeutung vom britischen Markt zu entfernen, heißt es laut dem Sender BBC und der Zeitung "Guardian" in der Apple-Stellungnahme in Konsultationen der britischen Regierung.

Delivery Hero wird Alleineigner von Hungerstation in Saudi-Arabien

BERLIN - Delivery Hero hat den in Saudi-Arabien ansässigen Lieferdienst Hungerstation übernommen. Der MDax -Konzern habe die noch ausstehenden 37 Prozent der Anteile für rund 297 Millionen US-Dollar erworben, teilte er am Freitag in Berlin mit. Hungerstation ist einer Unternehmenssprecherin zufolge Marktführer in Saudi-Arabien und ist zu einem deutlich geringeren Anteil in Bahrain aktiv. Delivery Hero betreibt in der Region Naher Osten und Nordafrika auch die bekanntere Marke Talabat.

Weitere Meldungen



-Bankenaufsicht: Veröffentlichung von Stresstestergebnissen Ende Juli -Glencore fördert im ersten Halbjahr weniger Kupfer und Kohle -BASF baut mit Partner Mingyang Offshore-Windpark in Südchina -Glencore fördert im ersten Halbjahr weniger Kupfer und Kohle -Nachfrage nach Bausparverträgen weiter hoch

-Neuer Galeria-Chef will für Filialen mehr Freiheit im Sortiment -Gespräche zu Tiefseebergbau vor Ende - bisher keine Einigung -Mediamarkt und Saturn gliedern Reparaturservice in Kundenberatung ein -EU verschärft Sanktionen gegen iranische Drohnenindustrie -Cannabisgesetz: FDP warnt Lauterbach vor 'Bürokratiemonster' -Verband: Gastgewerbe braucht mehr als 65 000 zusätzliche Mitarbeiter -ROUNDUP: Playmobil braucht neuen Chef

-Wirtschaftsministerium stockt Budget für Elektroauto-Kaufprämie auf -Balkonkraftwerke: Wechselrichter-Hersteller will Geräte nachrüsten -Bahn-Trainingszentrum in München eröffnet

-Sparkasse München rudert nach Protesten bei Preiserhöhungen zurück -TV-Quoten: Henning Baum siegt beim jungen Publikum°



