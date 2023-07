(In Überschrift und Text wird durchgehend berichtigt, dass es um die Einführung eines neuen Betriebssystems geht. Künstliche Intelligenz (KI) soll künftig in Subsystemen zur Datenauswertung eingesetzt werden.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem einheitlichen Betriebssystem für ihre Verkehrsleitzentralen will die Autobahngesellschaft für weniger Staus und mehr Verkehrssicherheit sorgen. "Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse der Menschen", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei der Vorstellung des neuen Betriebssystems AutobahnOS am Freitag in Frankfurt. "Sie sollen sicher und komfortabel, zuverlässig und klimafreundlich ihr Ziel erreichen." AutobahnOS soll demnach bis Ende 2026 in den neun Verkehrszentralen der Gesellschaft in Betrieb sein.