An der Moskauer Börse verlor der RTS-Index 0,41 Prozent auf 1012,37 Punkte. Russlands Notenbank hat an diesem Freitag den Leitzins erstmals seit den Anfängen der Invasion der Ukraine wieder erhöht. Sie hob ihn überraschend kräftig um einen vollen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent an. Die Notenbank hält sich zudem die Option offen, die Geldpolitik im September weiter zu straffen./sto/kat/APA/bek/he

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Freitag uneinheitlich beendet. Konjunkturelle Impulsgeber blieben zum Wochenschluss aus, die Blicke dürften sich bereits auf die Notenbanksitzungen in der kommende Woche richten. Dann werden sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Federal Reserve über ihre Geldpolitik entscheiden.

