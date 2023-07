Landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Guangdong glänzen in Italien und schaffen mehr Exportchancen

Schwarzer Tee, der in Porzellantassen serviert wird, frische Litschis, die in Kristallschalen glänzen, dampfende Fertiggerichte, eine Modenschau mit einer Mischung aus chinesischem und westlichem Stil... Am 12. Juli fand in Rom, Italien, eine Werbeveranstaltung für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Guangdong statt.

Vertreterinnen und Vertreter der chinesisch-italienischen Handelskammer, der italienischen Handelsagentur, von Industrieverbänden, Supermärkten und Medien waren eingeladen, eine Reihe von Köstlichkeiten aus Guangdong zu genießen. Sie arbeiteten auch zusammen, um die Möglichkeiten für den Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Guangdong nach Europa zu erkunden.

„Litschi und schwarzer Tee aus Guangdong sind ein ideales Paar für den Nachmittagstee", so Umberto Naddei, Mitglied der chinesisch-italienischen Handelskammer, als er kürzlich die Litschi-Plantagen und Teegärten in Guangdong besuchte.

„Litschi fördert die Darmtätigkeit und unterstützt das Immunsystem, wirkt entzündungshemmend und alterungshemmend und schützt Herz und Gefäße". Elsa Napolano, eine italienische Ernährungswissenschaftlerin, erläuterte die Funktion der Litschi bei dieser Veranstaltung.

„Der schwarze Tee aus Guangdong passt perfekt zu einer Vielzahl von Desserts", schwärmte die italienische Internet-Berühmtheit Serena Ranieri. „Die Litschi kann bei vielen Gelegenheiten verwendet werden. Sie kann zum Beispiel als Zutat für Gerichte und Wein dienen", sagte sie.

„Wir Italienerinnen und Italiener sind neugierig auf Lebensmittel. Wir entdecken immer gerne neue Dinge und neue Produkte. Wir werden auch neue Delikatessen mit neuen Früchten kreieren", sagte Faustino D'anteo, ein Berater von Confagricoltura.

Was den Export von Agrarprodukten aus Guangdong nach Italien betrifft, so schlugen die Gäste vor, dass die entsprechenden Unternehmen an internationalen Ausstellungen teilnehmen oder weltweit Werbeveranstaltungen durchführen sollten, um weitere Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten zu erkunden.

Außerdem wurden auf der Veranstaltung Broschüren über Exportunternehmen für Litschi, schwarzen Tee und Fertiggerichte aus Guangdong verteilt, damit die Gäste mit den Unternehmen für eine weitere Zusammenarbeit Kontakt aufnehmen konnten.

Durch die neue Seidenstraße und die RCEP werden die internationalen Märkte für landwirtschaftliche Produkte aus Guangdong immer größer. Bisher wurde die Litschi aus Guangdong in mehr als 20 Länder und Regionen exportiert. Im Jahr 2022 exportierte Guangdong bis zu 4.000 Tonnen Tee im Wert von 470 Millionen RMB. Die Tees, insbesondere Oolong-Tee und schwarzer Tee, wurden hauptsächlich in die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao, nach Japan, Malaysia, in die Vereinigten Staaten, nach Deutschland und Kanada exportiert.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2158359/717_1__logo_3.mp4

