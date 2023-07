Baker Tilly ernennt Odile Benecke als neue Partnerin im Bereich A&A (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Baker Tilly nimmt zum 1. Juli im Geschäftsbereich Audit & Advisory erneut eine

Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft auf.

- Odile Benecke ist seit zwei Jahren bei Baker Tilly tätig und wird in Zukunft

als Partnerin vom Standort Hamburg aus den Bereich IFRS Advisory weiter

ausbauen.



Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat zum 1. Juli Odile

Benecke in die Partnerschaft aufgenommen. Sie verstärkt bereits seit zwei Jahren

den Geschäftsbereich Audit & Advisory am Baker Tilly Standort Hamburg. In ihrer

neuen Rolle als Partnerin wird sich Odile Benecke weiterhin im Schwerpunkt dem

Ausbau der Beratung im Bereich der internationalen Rechnungslegung widmen.