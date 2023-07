NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche für den Leitindex Dow Jones Industrial hat dieser am Freitag noch ein kleine Schippe draufgelegt. Für Unterstützung sorgten Kursgewinne von Schwergewichten wie Unitedhealth , Goldman Sachs und Home Depot . Der Dow legte um 0,3 Prozent auf 35 328 Punkte zu. Damit zeichnet sich für die Woche ein Plus von 2,4 Prozent ab. Am Vortag hatte der Index den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht.

Der technologielastige Nasdaq 100 stabilisierte sich mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 15 523 Zähler. Am Donnerstag war der Index nach enttäuschenden Quartalsberichten von Netflix und Tesla um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Nach mehr als 40 Prozent Plus des Index in diesem Börsenjahr sind solche kurzfristigen Verkaufswellen aber nicht außergewöhnlich. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 4554 Punkte zu.