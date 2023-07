Menarini-Gruppe erhält positives CHMP-Gutachten, das die EU-Zulassung von ORSERDU (Elacestrant) für die Behandlung von Patienten mit ER+, HER2-lokal-fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit einer aktivierenden ESR1-Mutation empfiehlt

Die Stellungnahme des CHMP wird nun von der Europäischen Kommission geprüft, die für die Erteilung der Zulassung von Humanarzneimitteln in der gesamten Europäischen Union (EU) zuständig ist. Im Falle der Zulassung werden Stemline und seine Tochtergesellschaften das Produkt in Europa vermarkten. ORSERDU wäre die erste und einzige Therapie, die speziell für die Behandlung von ER+, HER2-Tumoren, die ESR1 -Mutationen aufweisen, angezeigt ist. ESR1 -Mutationen sind erworbene Mutationen, die sich als Folge einer endokrinen Therapie entwickeln und bei bis zu 40 % der Patientinnen mit ER+, HER2- und mBC auftreten. ESR1 -Mutationen sind eine bekannte Ursache für die Resistenz gegen endokrine Standardtherapien, und bisher waren die Tumore, die diese Mutationen aufweisen, schwieriger zu behandeln.

FLORENZ, Italien, und NEW YORK, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, gaben heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Zulassung von ORSERDU (Elacestrant) als Monotherapie abgegeben hat. ORSERDU (Elacestrant) ist indiziert für die Behandlung von Frauen nach der Menopause, und Männer mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem, HER2-negativem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit einer aktivierenden ESR1 Mutation, bei denen die Krankheit nach mindestens einer endokrinen Therapielinie einschließlich eines CDK 4/6-Inhibitors fortgeschritten ist.

