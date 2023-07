Core One Labs unterzeichnet eine Absichtserklärung für den Erstverkauf seiner psychedelischen Wirkstoffverbindungen

Vancouver, British Columbia, Kanada - 21. Juli 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft GMP Drug Inc („GMP Drug“) eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit Zollaris Laboratories Corporation („Zollaris“), einer unabhängigen Partei, eingegangen ist, um eine potenzielle Transaktion, die den Verkauf von psychedelischen Wirkstoffverbindungen durch GMP Drug („Liefervereinbarung“) beinhaltet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf biosynthetisches Psilocybin, Psilocin, DMT, die von Vocan Biotechnologies Inc („Vocan“) und Awakened Biosciences Inc („Awakened“), jeweils auch hundertprozentige Tochtergesellschaften von Core One, formuliert werden.

Zollaris ist ein lizenziertes Pharmaunternehmen, das derzeit eine Lizenz für den Besitz von Psilocybin und die Durchführung von Laboranalysen an Psilocybin besitzt. Die LOI sieht vor, dass GMP Drug gemäß einer endgültigen Vereinbarung (im Folgenden „endgültige Vereinbarung“) die proprietären Psychedelika, die von Awakened und Vocan nach ihren zum Patent angemeldeten Produktionsmethoden hergestellt werden, an Zollaris liefern wird. Über die Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird derzeit verhandelt. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferung von proprietären psychedelischen Wirkstoffverbindungen an Zollaris zu einem vereinbarten Preis pro Gramm und in den von Zollaris angeforderten Mengen erfolgt.

Die endgültige Vereinbarung wird voraussichtlich die in der LOI festgelegten Hauptbedingungen und darüber hinaus andere Bedingungen und Bestimmungen detaillierter Art enthalten, auf die sich die Parteien einigen werden und die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Der Vollzug der endgültigen Liefervereinbarung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter der zufriedenstellende Abschluss der jeweiligen Due-Diligence-Prüfung durch die Parteien, die Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung und dass Zollaris über eine gültige Lizenz für kontrollierte Substanzen von Health Canada verfügt, die den Erwerb und den Besitz von Psilocybin ermöglicht.