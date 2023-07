Mittelstands- und Wirtschaftsunion begrüßt Asyl-Vorstoß von Frei

Osnabrück (ots) - Mittelstands- und Wirtschaftsunion begrüßt Asyl-Vorstoß von

"Menschen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in das Land gekommen sind,dürfen hier kein dauerhaftes Bleiberecht erhalten", forderte Connemann. "Diesensogenannten Spurwechsel hat die Ampel aber jetzt mit ihremFachkräftezuwanderungsgesetz ermöglicht." Man müsse über jeden Vorschlagsprechen, der dem Spurwechsel einen Riegel vorschiebe. "So sehe ich auch denVorstoß von Thorsten Frei", sagte Connemann der "NOZ".Die Mehrzahl der Asylantragsteller sei nicht politisch verfolgt, sondern fliehevor Armut. "Und die Sozialleistungen in Deutschland locken", so Connemann. Dasbringe viele Bürger auf. Viele Kommunen wüssten nicht mehr, wie sie Zuwandererunterbringen sollten, und fühlten sich alleingelassen. "Die Stimmung kippt.Unzufriedenheit, Sorge, Wut schlagen sich in Umfragen bei der AfD nieder - undzwar längst nicht mehr nur in Ostdeutschland", so die MIT-Vorsitzende. "Problemelösen sich aber nicht, indem man nicht darüber spricht. Das gilt auch für dieMigrationskrise."