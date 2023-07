Wirtschaft Asien-Experte Wuttke dämpft Erwartungen an China-Strategie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Direktor der Europäischen Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, dämpft Erwartungen an die kürzlich vorgelegte China-Strategie der Bundesregierung. "Wir dürfen uns nicht vormachen, Pekings Politik großartig beeinflussen zu können. Das gelingt nicht mal den USA", sagte Wuttke der "Welt am Sonntag".



Zwar sei es richtig, dass die Bundesregierung darin ihre Bekenntnisse abgebe; "Auf die Machtübernahme der Kommunistischen Partei in Hongkong oder die Menschenrechtslage der Uiguren haben wir aber extrem wenig Einfluss", sagte der 64-Jährige. Die Frage sei, "wo es Differenzen und Überlappungen gibt und was für Deutschland und Europa dabei herausspringen kann".