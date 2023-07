Nach Angriff auf Schäfer in Niederlanden CDU-Politikerin Connemann fordert mehr Abschüsse von Wölfen

Osnabrück (ots) - Nach Angriff auf Schäfer in Niederlanden: CDU-Politikerin

Connemann fordert mehr Abschüsse von Wölfen



Vorsitzende der Mittelstandsunion für Absenkung des Schutzstatus - "Der Wolf hat

an Deichen nichts verloren"



Osnabrück. Nach dem Wolfsangriff auf einen Schäfer in den Niederlanden hat die

Vorsitzende der CDU-Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, mehr

Wolfsabschüsse in Deutschland gefordert. "Jetzt müssen wirklich alle

Alarmglocken schrillen. Wir dürfen die angemessene Reduzierung der Zahl der

Wölfe nicht länger aufschieben", sagte Connemann im Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Umweltministerin Steffi Lemke muss den günstigen

Erhaltungszustand nach Brüssel melden, damit der Schutzstatus des Wolfes gesenkt

und die Zahl der Tiere reduziert werden kann."