Adressen kaufen - Sommerloch ade!

Die Address-Base GmbH & Co. KG, https://www.address-base.de, möchte dem

Sommerloch trotzen und bietet Stammkunden sowie Neukunden Rabatte auf

Firmenadressen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den letzten

Monaten fokussierte sich die Address-Base auf die Integration neuer Quellen um

noch mehr Datenmerkmale anbieten zu können.



Trotz Sommerloch und unsicheren Zeiten mit Inflation und Ukraine-Krise sollten

Unternehmen kontinuierlich ihre Marketingaktionen durchführen. Address-Base

möchte hier mit entsprechenden Rabatten unterstützen und die werbewilligen

Unternehmer zum Adressen kaufen anregen.





Die letzten Monate wurden wieder genutzt um alle Datenquellen zu evaluieren.Dabei mussten manche Quellen komplett aussortiert werden, aber es konnten auchneue erschlossen werden, so dass der Datenbestand insgesamt nicht abgenommenhat.Bei der Erschließung neuer Quellen müssen jedes Mal schwierige Abgleichprozessegeschaffen werden, um Dubletten zu vermeiden und die neuen Adressen mit denbestehenden Daten sinnvoll zusammen zu fügen. Heraus gekommen ist ein rundumaktualisierter Adressenstamm."Wir nehmen sowieso regelmäßige Aktualisierungsprozesse vor, aber manchmal istes notwendig unsere Quellen ganz grundlegend zu hinterfragen. Das ist dannjedes Mal ein aufwendiger Prozess, der sich aber in punkto Qualität sehr lohnt.Wir wollen einfach, dass unsere Kunden gerne bei uns Adressen kaufen, weil sieuns vertrauen", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.Die IT-Abteilung des kleinen Unternehmens hat intensive Recherchen betriebenund viel Energie in die Entwicklung neuer Tools und Prozesse gesteckt, um dieQualität der Daten so gut wie möglich anzupassen. Eine datenübergreifendeIrrläuferquote von unter 10% ist immer das große Ziel, das bei den meistenBranchen inzwischen sogar unterschritten wird.Das Team sieht den kommenden Monaten mit großen Erwartungen entgegen. Da derAdresskauf seit Corona immer besser als primäre Marketingquelle angenommen wird.