Die International Airlines Group kündigt bedeutende Investition in Nova Pangaea Technologies im globalen Wettlauf um nachhaltigen Flugkraftstoff an

„Project Speedbird" ist eine Partnerschaft mit British Airways, LanzaJet und Nova Pangaea Technologies. Im Rahmen der Partnerschaft werden Bioethanol-Rohstoffe in einer speziellen SAF-Anlage unter Verwendung der patentierten Technologie von LanzaJet zu SAF für British Airways verarbeitet.

Nova Pangaea Technologies (NPT) ist ein Cleantech-Unternehmen, das ein revolutionäres Verfahren entwickelt hat, bei dem Holzreste und landwirtschaftliche Abfälle in fortschrittliche Biokraftstoffe und andere Bioprodukte umgewandelt werden, von denen einige dann zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) verwendet werden, einem wichtigen Instrument zur Dekarbonisierung der Luftfahrt.

Die International Airlines Group (IAG) ist eine der weltweit größten Flugliniengruppen mit 558 Flugzeugen, die das Vereinigte Königreich direkt mit 334 Zielen in 81 Ländern verbindet. Zu den führenden Fluggesellschaften in Spanien, dem Vereinigten Königreich und Irland gehören Aer Lingus, British Airways, Iberia, Vueling und LEVEL.

„Dies ist ein Meilenstein in der Entwicklung und eine echte Bestätigung für die wichtige Arbeit von Nova Pangaea Technologies. Wir freuen uns, mit der IAG einen der führenden Namen der Luftfahrtindustrie in unser Aktionärsregister aufnehmen zu können.

Sarah Ellerby, CEO von Nova Pangaea Technologies, merkte an:

„Bei IAG haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 10 % SAF zu verwenden. Und wir kaufen nicht nur SAF, wir sind bereit, in die Entwicklung der Industrie zu investieren, aber wir brauchen die Regierungen im Vereinigten Königreich und in Europa, um jetzt zu handeln und weitere Investitionen zu fördern."

„Nachhaltiger Flugkraftstoff ist die einzige realistische Option für Langstreckenfluggesellschaften, um den Kohlendioxidausstoß zu verringern, weshalb Investitionen in diesem Bereich so wichtig sind.

Ein aktueller Bericht von cCarbon geht davon aus, dass Europa bis 2030 ein Drittel des weltweiten SAF-Bedarfs produzieren wird, wobei der Wert des SAF-Weltmarktes von 1,1 Milliarden Dollar im letzten Jahr auf 29,7 Milliarden Dollar steigen wird. NPT strebt eine Expansion in Europa an, da die Region eine wichtige Rolle bei der weltweiten Versorgung mit SAF spielen wird.

Die Investition der IAG wird die Entwicklung von „NOVAONE" vorantreiben, der ersten Anlage von NPT zur Herstellung von Brennstoffen aus Abfällen im kommerziellen Maßstab und der ersten ihrer Art im Vereinigten Königreich. Das Projekt ergänzt das SAF-Investitionsprogramm der IAG, das sich Ende 2022 auf 865 Mio. USD an festen Verpflichtungen für SAF-Käufe und -Investitionen belief.

Die innovative Technologie von NPT wandelt landwirtschaftliche Abfälle und Holzreste in Bioethanol der zweiten Generation um, das dann zu SAF verarbeitet werden kann.

LONDON, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die International Airlines Group (IAG), die Muttergesellschaft von Aer Lingus, British Airways, Iberia, Vueling und LEVEL, hat eine Investition in Nova Pangaea Technologies (NPT) angekündigt, ein innovatives Cleantech-Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, dessen Technologie einen entscheidenden Weg zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) darstellt.

Die International Airlines Group kündigt bedeutende Investition in Nova Pangaea Technologies im globalen Wettlauf um nachhaltigen Flugkraftstoff an

