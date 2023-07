Die globale Denkfabrik DQ Institute stellt die Bewertungs- und Berichterstattungsstandards für digitale ESG vor, die darauf abzielen, digital bedingte Risiken anzugehen und gleichzeitig einen auf den Menschen ausgerichteten Technologieansatz im KI-Zeitalter zu fördern

SINGAPUR, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Das DQ Institute, eine renommierte globale Organisation, die sich der Festlegung globaler Standards für digitale Intelligenz verschrieben hat, ist stolz darauf, die Einführung der Bewertungs- und Berichterstattungsstandards für digitale ESG in Zusammenarbeit mit dem Taejae Future Consensus Institute, einer führenden Denkfabrik in Korea, bekannt zu geben. Das Forum „Digital Age, A Pathway to Sustainability" (Digitales Zeitalter, ein Weg zur Nachhaltigkeit) fand am 13. Juli in der Korean Foundation of Advanced Studies statt, an dem Ban Ki-moon, der achte UN-Generalsekretär, Irina Bokova, die ehemalige Generaldirektorin der UNESCO, Kim Yong-Hak, der ehemalige Präsident der Yonsei-Universität, und Dr. Yuhyun Park, die Gründerin des DQ Institute, teilnahmen.