MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Warnungen vor AfD-Wahlerfolgen:

"Die ostdeutschen Wirtschaftsverbände haben mit ihrer Warnung vor künftigen Wahlerfolgen der AfD Recht: Ein anhaltend hoher Zulauf für die in Teilen rechtsextreme Partei kann dem Wirtschaftsstandort massiv schaden. Aus mehreren Gründen: Kaum ein Land in Europa verdankt seinen Erfolg so sehr der Verflechtung mit dem Ausland wie Deutschland. Forderungen wie ein EU-Austritt oder die Abkopplung von anderen Volkswirtschaften wären da Gift. Gesuchte Spezialisten, aber auch internationale Firmen suchen zudem ein Klima der Toleranz. Wo Fremdenfeindlichkeit und enge Normen dominieren, wandern sie ab. All das gilt mit Blick auf die Ansiedlung des Weltkonzerns Intel gerade auch für Sachsen-Anhalt. Wahr ist aber auch: Allein die Warnung vor einem Erfolg der AfD ist als Argument zu schwach. Die übrigen Parteien sollten sich hüten, Wähler allein damit überzeugen zu wollen. Es gibt Gründe für den Erfolg der AfD, die auch im Regierungshandeln liegen. Darauf müssen die Parteien reagieren."/yyzz/DP/men