BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Populismus in Deutschland:

"Der Zersplitterung der Parteienlandschaft folgt die Schwierigkeit, arbeitsfähige Regierungsmehrheiten zu finden. All das ist nicht nur eine Folge der gesellschaftlichen Individualisierung, sondern auch eines schwindenden Vertrauens in das Angebot der politischen Mitte. Das zeigt sich aktuell besonders an der AfD. Die Partei kommt auf Rekordwerte in den Stimmungsbarometern, obwohl sie auf die Spaltung der Gesellschaft setzt. Populismus beantwortet keine Zukunftsfragen. Der Trend zu den politischen Rändern lässt sich auch an Umfragen ablesen, die ein großes Potenzial für eine mögliche neue Partei von Sahra Wagenknecht mit ihren linkspopulistischen Positionen ergeben. Für die Parteien der Mitte ist das ein Warnsignal. Sie müssen Antworten auf die Zukunftsfragen geben, denen die Menschen vertrauen können: Ideen statt Zank."