Der DAX wird voraussichtlich ein wenig schwächer starten. Der Broker IG geht von "0,2 Prozent tiefer auf 16.146 Punkte" aus. Die Vorwoche hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent hinzugewonnen. Das Vierwochenhoch von 16.240 Punkten verfehlte er.

Die Anleger-Gemeinde hält ihr Pulver noch trocken. Alles wartet auf die Zinsentscheidungen der Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag. Konsens ist, dass die Fed am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der gleiche Dreh an der Zinsschraube wird auch von der EZB am Donnerstag erwartet. Und last but not least kommt am Freitag auch noch die Entscheidung der Bank of Japan.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 16.170PKT gehandelt.