JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 195 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Olivia Townsend verwies darauf, dass die Aktie des Sportartikelherstellers seit Jahresbeginn im Branchenvergleich überdurchschnittlich zugelegt hat. Weitere Kursgewinne hingen von Geschwindigkeit und Ausmaß der Trendwende bei der Marke sowie bei der Geschäftsentwicklung ab, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Im besten Fall könnten das Wachstum sowie das Margenpotenzial zu einem fairen Wert von bis zu 300 Euro je Aktie führen. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) liege 2024 liege rund 40 Prozent über der Konsensprognose./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2023 / 20:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 172,3EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 195 Euro