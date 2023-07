Trench Metals erweitert Portfolio an Uranprojekten mit Option auf das Uranprojekt Spreckley Lake

Vancouver, Kanada – 23. Juli 2023 / IRW-Press / - Trench Metals Corp. (das Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen eine Option (die „Option“) auf den Erwerb des Uranprojekts Spreckley Lake gewährt wurde, das eine vielversprechende Ergänzung seines Portfolios an Uranprojekten darstellt. Das Projekt Spreckley Lake erstreckt sich über ein weitläufiges Gebiet von 1.385 Hektar im Norden von Saskatchewan und befindet sich in strategisch günstiger Lage neben dem Projekt Pluto Bay von Skyharbour Resources. Die Option ist eine bedeutende Entwicklung in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und stärkt seine Position im Uranexplorationssektor.

Es ist seit langem bekannt, dass das Uranprojekt Spreckley Lake in einer Region mit außergewöhnlichem Mineralisierungspotenzial gelegen ist. Das Projekt ist angesichts seiner geologischen Lage in direkter Nachbarschaft zur Verwerfung Black Lake - eine große regionale Struktur westlich der Projektgrenze – ein äußerst höffiges Explorationsgebiet für Uranlagerstätten.

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Spreckley Lake reichen bis in die 1950er-Jahre zurück. Dabei wurden mehrere individuelle Uranvorkommen ermittelt, einschließlich der Vorkommen B-1, H-1 und H-3 sowie der Uranzonen M-1, M-7, M-13, M-15, M-17 und M-39. Im Jahr 1967 wurde eine vorläufige historische Ressourcenschätzung* gemeldet, die bei einem Cutoff-Wert von 0,04 % U3O8 141.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,073 % U3O8 über eine durchschnittliche Mächtigkeit von 11,1 Fuß (3,4 Meter) bzw. bei einem Cutoff-Wert von 0,07 % U3O8 72.700 Tonnen mit einem Gehalt von 0,13 % U3O8 über eine Mächtigkeit von 6,7 Fuß (2,0 Meter) enthält (Minfile 1749).

Entlang des Ostufers der südwestlichen Bucht des Spreckley Lake wurde über mehrere Kilometer eine radioaktive Mineralisierung festgestellt. Das Gebiet wird von radioaktiven weißen Pegmatiten unterlagert, die in eine Reihe von Metasedimenten eingelagert sind, welche von Graniten durchsetzt ist und die an eine schichtförmige Granitmasse angrenzt. Die Radioaktivität tritt in Form von Uraninit in Biotitkristallen auf, die häufig von Quarz begleitet werden. Alle signifikanten radioaktiven Zonen sind in weißen Pegmatit mit einer Zusammensetzung von etwa 65 % weißem Feldspat (hauptsächlich Plagioklas), 30 % Quarz und 5 % Biotit eingebettet.