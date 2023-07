Arbor Metals nimmt strategischen Regierungsberater unter Vertrag

Vancouver, Kanada – 23. Juli 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen strategischen Beraters damit beauftragt hat, mit anderen Teilnehmern der Bergbauindustrie zusammenzuarbeiten, um eine umfangreiche staatliche Unterstützung für kanadische Bergbauunternehmen zu sichern, die der bisherigen Unterstützung für große Batteriehersteller entspricht. Arbor begrüßt das Engagement der kanadischen Regierung, der Elektrofahrzeugindustrie durch die Bereitstellung erheblicher Mittel für Batteriehersteller Schwung zu verleihen - eine Maßnahme, die für die Aufrechterhaltung der Führungsstellung Kanadas im globalen Elektrofahrzeugsektor von entscheidender Bedeutung ist. Arbor ist bestrebt, die Interessen kanadischer Bergbauunternehmen zu fördern und erkennt ihre unverzichtbare Rolle als Lieferanten von Schlüsselelementen an, die die EV-Revolution vorantreiben.

Vor kurzem hat die kanadische Regierung erhebliche finanzielle Unterstützung gewährt, um den Auf- und Ausbau von Batteriefabriken in Kanada zu fördern. Arbor lobt die Initiative der Regierung zur Ankurbelung der Batterieproduktion und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung kanadischer Bergbauunternehmen, die die wesentlichen Minerale für EV-Batterien liefern.

Mark Ferguson, Chief Executive von Arbor, äußert sich wie folgt zum Standpunkt des Unternehmens: „Wir begrüßen die Unterstützung der kanadischen Regierung für Unternehmen wie Volkswagen und Stellantis-LG in ihrem Beitrag zur sich rasch entwickelnden kanadischen EV-Industrie. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass kanadische Bergbauunternehmen für den Erfolg dieser Branche ebenso wichtig sind. Als Anbieter grundlegender Elemente für EV-Batterien stellen wir uns eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der EV-Branche vor, von Bergbauunternehmen über Batteriehersteller bis hin zu den Endverbrauchern, um so gemeinsam die Branche voranzubringen und die von verschiedenen Regierungen weltweit gesetzten Netto-Null-Ziele zu erreichen. Arbor ist bestrebt, mit anderen Branchenteilnehmern zusammenzuarbeiten, um die Unterstützung der Regierung zu sichern und zu gestalten und damit Kanadas Rolle als führende Kraft in der globalen EV-Revolution zu gewährleisten.“