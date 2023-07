Seit nunmehr einem Kursstand von 0,9278 GBP aus Ende September letzten Jahres besteht eine intakte Abwärtsbewegung, diese reichte in einem ersten Schritt auf 0,8547 GBP bis Ende letzten Jahres, Mitte Juli wurde sogar ein Tiefstand von 0,8504 GBP markiert. Damit wurde aber auch vorläufig das gesamte Abwärtspotenzial nach den Fibonacci-Reihen durch den Rücksetzer auf das 61,8 % Fibo ausgereizt. Möglich wäre sogar ein Ausbau eines kürzlich etablierten Doppelbodens um 0,8504 GBP und anschließend ein Sprung über den laufenden Abwärtstrend aus diesem Jahr.

Hohe Hürden voraus

Neben dem 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,8681 GBP und einem Horizontalwiderstand um 0,8730 GBP, gilt es noch den laufenden Abwärtstrend durch höhere Notierungen zu knacken. In diesem Szenario könnte dann Aufwärtspotenzial an 0,8813 und darüber sogar 0,8870 GBP beim Währungspaar EUR/GBP freigesetzt werden. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen unterhalb von 0,8578 GBP andeuten, erstes Ziel wären dann die aktuellen Jahrestiefs bei 0,8504 GBP. Aber erst darunter dürften die Verlustrisiken weiter ansteigen und Abwärtspotenzial an 0,8345 und womöglich noch 0,8316 GBP freisetzen.