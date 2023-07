JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die am 8. August anstehenden Quartalszahlen dürften eine anhaltende Schwäche des Pharma- und Agrarchemiekonzerns belegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher rechne er mit einer Ausblicksenkung sowie weiter fallenden Konsensprognosen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2023 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 51,61EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m