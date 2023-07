JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Die am 2. August anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften mit Ausnahme von Vamed ein starkes zweites Quartal belegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Dialysespezialisten FMC, an dem Fresenius mit rund einem Drittel beteiligt ist, sieht er ebenso für die Jahresziele Luft nach oben wie bei Fresenius. Allerdings geht er davon aus, dass negative Währungseffekte dies teilweise wieder zunichtegemacht haben./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 16:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 28,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,60

Kursziel alt: 29,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m