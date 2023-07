FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer stabilen Vorwoche zeichnen sich für den Dax am Montag leichte Verluste ab. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 16 136 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 0,5 Prozent tiefer erwartet.

An den Börsen herrscht Zurückhaltung, denn in den USA und der Eurozone stehen Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in dieser Woche auf der Agenda. Der Markt habe seitens der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte einen Zinsschritt in derselben Höhe am Donnerstag auch von der Europäischen Zentralbank (EZB), hieß es bei der Credit Suisse.