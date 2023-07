Schlichter im Bahn-Tarifstreit wollen Freitag Ergebnis präsentieren

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifkonflikt zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn wollen die Schlichter am Freitag ein Ergebnis vorlegen. Das sagte EVG-Chef Martin Burkert der "Augsburger Allgemeinen".Inhaltlich könne er sich wegen des Stillschweigegebotes aber nicht zur Schlichtung äußern. Im Anschluss an die Ergebnis-Präsentation werde man im Bundesvorstand über eine Empfehlung für die Mitglieder beraten und im August die Urabstimmung beginnen. "Wir schreiben dafür alle Mitglieder unter den 180.000 DB-Beschäftigten per Post an."Wegen der Ferien dauere das ganze Verfahren bis 31. August. "Bis Ende August wird definitiv nicht gestreikt", fügte Burkert hinzu.