TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan ging es dank starker Unternehmenszahlen sowie der Hoffnung auf eine weiter lockere Geldpolitik deutlich bergauf. Dagegen litten die chinesischen Handelsplätze zum Beginn einer von den großen Notenbanken dominierten Woche unter heftigen Verlusten im Immobiliensektor.

Am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Weithin erwartet wird, dass die beiden Notenbanken ihre Leitzinsen noch einmal anheben werden. Mehr Aufmerksamkeit als die Zinsentscheidungen an sich dürften aber Aussagen der Fed dazu finden, wie es danach weitergeht. Viele Investoren hoffen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Währungshüter. Am Freitag informiert dann die Bank of Japan über ihre Geldpolitik.