ERSTE ERGEBNISSE EINER UNABHÄNGIGEN UNTERSUCHUNG ZEIGEN, DASS DIE SOLWAY INVESTMENT GROUP KEINE RUSSISCHE VERBINDUNG HAT

Die Solway Investment Group (SIG), ein Schweizer Bergbau- und Metallkonzern, veröffentlicht ein Update zu den ersten Ergebnissen der unabhängigen Untersuchung in Guatemala. Die Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen keine Verbindung zu Russland hat und auch nicht zu Mayaniquel.

ZUG, Schweiz, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Kurz nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zwei Tochtergesellschaften von SIG und zwei Personen in Guatemala als „Specially Designated Nationals and Blocked Persons" („SDNs") im Rahmen der Global Magnitsky Law eingestuft hatte, beschloss der Vorstand des Unternehmens, eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen die guatemaltekischen Tochtergesellschaften durchzuführen, die nach Auffassung von SIG zu den Sanktionen führten. Die Sanktionen, die auch gegen ein anderes guatemaltekisches Bergbauunternehmen, Mayaniquel, verhängt wurden, bezogen sich auf nicht näher bezeichnete potenzielle „Korruptionshandlungen", an denen guatemaltekische Regierungsbeamte beteiligt waren und die angeblich der russischen Einflussnahme dienten.