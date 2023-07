Philips hebt Jahresziel an - Aktie fällt dennoch deutlich

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Geringerer Lieferkettenprobleme, eine höhere Nachfrage in China und der Konzernumbau stimmen den Medizintechnikkonzern Philips zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der Umsatz soll 2023 nun auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr wachsen, wie der niederländische Siemens-Healthineers-Konkurrent am Montag in Amsterdam mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich im Visier. Die operative Gewinnmarge (bereinigte Ebita-Marge) soll nun am oberen Ende des hohen einstelligen Bereichs liegen, nachdem bisher ein hoher einstelliger Prozentsatz avisiert worden war. Laut Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan sei eine solche Prognoseerhöhung am Markt bereits erwartet worden. Derweil belastet Philips weiterhin der kostspielige Rückruf von Beatmungsgeräten und Geräten für die Schlaftherapie.

Die zuletzt gut gelaufene Aktie fiel kurz nach dem Handelsstart um rund sechs Prozent. 2023 steht damit aber immer noch ein Kursplus von 40 Prozent auf dem Zettel.